Семь лет молчания: что известно о состоянии Михаэля Шумахера

Семья скрыла всю информацию о состоянии гонщика, а друзья надеются, что он вернется к нормальной жизни

29 декабря 2013 года жизнь легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера навсегда изменилась. Катаясь на лыжах во французских Альпах, немец получил серьезное повреждение мозга. С того времени прошло семь лет, а фанаты так и не знают, смогут ли они когда-то снова увидеть своего кумира.

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Что произошло?

Накануне Нового года Шумахер проводил отпуск в Марибеле, где наслаждался катанием на лыжах. В поисках экстрима гонщик выехал за пределы трассы, где споткнулся о камень и упал, ударившись головой о выступ скалы. Его сразу же доставили на вертолете в ближайшую больницу, где врачи определили его состояние как тяжелое.

Оттуда его отправили в Гренобль, где сделали две операции, и поместили в искусственную кому. Очнулся он лишь спустя шесть месяцев, в июне 2014 года. В сентябре 2015 года его перевели в больницу в Швейцарии, а затем Шумахер был выписан из больницы и по сей день продолжает лечение в собственном доме на берегу Женевского озера. По информации Daily Mail, медицинские расходы на лечение Шумахера оцениваются в 55 тысяч евро в неделю.

Почему нет информации о состоянии Михаэля?

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Михаэль Шумахер и Коринна Шумахер / Фото: Getty Images

3 января 2014 года журналистам было объявлено о семейном пакте молчания. С тех пор его здоровье держится в секрете, и вся информация тщательно охраняется. Различные СМИ пытались раздобыть хоть немного данных о состоянии гонщика, но попытки не увенчались успехом.

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Его жена Коринна всегда давала понять, что семья не будет предоставлять информацию о его состоянии, поскольку они уважают его право сохранить все в тайне. Все, что было сказано – это то, что "он находится в лучших руках".

Что говорят о Шумахере друзья?

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Михаэль Шумахер. Фото skysports.com В тренде Миллионы просмотров: звездный игрок НБА забросил 105 трехочковых подряд

Бывший гонщик Формулы-1 Фелиппе Масса рассказал, что имеет информацию о состоянии своего старого друга, но не стал ничего рассказывать. "Мы должны уважать его, он не хочет, чтобы информация раскрывалась, так кто я такой, чтобы это делать? Я мечтаю и молюсь каждый день, чтобы ему стало лучше", – признавался бразилец.

Бывший генеральный директор "Феррари" Жан Тодт поделился обнадеживающими новостями о состоянии немца. По его мнению, Михаэль может полностью выздороветь и вернуться к нормальной жизни. Также он рассказал, что смотрел Гран-при Бразилии с немцем, намекнув, что Шумахер знает и понимает, что происходит вокруг него.

Более подробно о состоянии Шумахера рассказала бывшая супруга знаменитого менеджера Флавио Бриаторе Элизабетта Грегорачи на итальянском телевидении: "Он может общаться только глазами благодаря специальной машине. Так вы можете понять, в сознании он или нет. Его могут навещать только три человека".

Какие прогнозы врачей?

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В июне 2019 года стало известно, что Шумахер лечится стволовыми клетками, о чем сообщили французские СМИ. "Цель состоит в том, чтобы восстановить центральную нервную систему Михаэля", – отмечал лечащий врач немца Филипп Менаш. Впрочем, нейрохирург из Италии Никола Аччиари предупредил, что результаты его лечения могут быть непредсказуемыми. А вот швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер озвучил сенсационную информацию – состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы.

Чем живет Формула-1 без Шумахера?

Мик Шумахер и Михаэль Шумахер / Фото: Reuters

В этом году Льюис Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству побед на Гран-при. У немца осталось 91 победа, а британец уже успел довести количество своих побед до 95. А позже Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в Формуле-1. Теперь оба гонщика имеют по семь трофеев. Следующей сезон "Королевских гонок" может стать историческим.

Помешать Хэмилтону побить рекорд отца попробует Мик Шумахер. Сын легендарного немца подписал контракт с "Хаас" и в новом сезон дебютирует в Формуле-1. По пути к "Королевским гонкам" 21-летний Мик одержал победу в Формуле-2.

Шумахер-младший понимает, что ему не уйти от сравнения с легендарным отцом, однако относится к этому спокойно. "Звучит хорошо, я не возражаю против вопросов или сравнений. Каждый должен найти свой путь. Но мой отец для меня величайший. Зачем мне дистанцироваться от него?", – заявил Мик в недавнем интервью Bild.

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