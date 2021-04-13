На лікування Шумахера потрібні гроші: дружина продає віллу за 59 млн євро

Дружина Міхаеля Шумахера Корінна виставила на продаж сімейний будинок, розташований в Глані (Швейцарія). Величезний особняк площею понад 20 тисяч квадратних метрів оцінюють майже в 59 млн євро.
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Видання F1i не виключає, що виручені кошти будуть витрачені на лікування семиразового чемпіона світу. Щотижневі витрати на догляд за Шумахером оцінюються в 56 тисяч євро, що становить близько € 3 млн в рік.
Нагадаємо, що в грудні 2013 року легендарний Міхаель Шумахер отримав серйозну травму головного мозку на гірськолижному курорті. З тих пір інформація про його стан здоров'я надходить дозовано. Є думка, що Шумахер не прикутий до ліжка. У ЗМІ також з'являлася інформація, що німець кілька разів відвідував елітні клініки, де проходив лікування стовбуровими клітинами. Однак в родині Шумахера цю інформацію ніяк не коментували.
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