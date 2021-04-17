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Хэмилтон снова первый: результаты квалификации Гран-при Формулы-1

17 апреля, 16:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Состоялась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи в Формуле-1. Поул-позишн занял Льюис Хэмилтон. Следом за ним будут стартовать Ред Булл

Гонщик команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Следом за ним финишировали пилоты Ред Булл Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

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Сама гонка состоится в воскресенье. Напомним, что стартовое Гран-при нового сезона с рекордом выиграл Льюис Хэмилтон.

Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи:

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  • 1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.14,411
  • 2. Серхио Перес (Ред Булл) +0,035
  • 3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,087
  • 4. Шарль Леклер (Феррари) +0,329
  • 5. Пьер Гасли (Альфа Таури) +0,379
  • 6. Даниэль Риккардо (Макларен) +0,415
  • 7. Ландо Норрис (Макларен) +0,464
  • 8. Валттери Боттас (Мерседес) +0,487
  • 9. Эстебан Окон (Альпин) +0,799
  • 10. Лэнс Стролл (Астон Мартин)

Не вышли в третий сегмент:

  • 11. Карлос Сайнс (Феррари) – 1.15,199
  • 12. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.15,261
  • 13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.15,394
  • 14. Николас Латифи (Уильямс) – 1.15,593
  • 15. Фернандо Алонсо (Альпин) – 1.15,593

Не вышли во второй сегмент:

  • 16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.15,974
  • 17. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.16,122
  • 18. Мик Шумахер (Хаас) – 1.16,279
  • 19. Никита Мазепин (Хаас) – 1.16,797
  • 20. Юки Цунода (Альфа Таури) – без времени.
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Формула-1 Льюис Хэмилтон гран-при Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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