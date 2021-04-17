Хэмилтон снова первый: результаты квалификации Гран-при Формулы-1

Состоялась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи в Формуле-1. Поул-позишн занял Льюис Хэмилтон. Следом за ним будут стартовать Ред Булл

Гонщик команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Следом за ним финишировали пилоты Ред Булл Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

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Сама гонка состоится в воскресенье. Напомним, что стартовое Гран-при нового сезона с рекордом выиграл Льюис Хэмилтон.

Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи:

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1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.14,411

2. Серхио Перес (Ред Булл) +0,035

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,087

4. Шарль Леклер (Феррари) +0,329

5. Пьер Гасли (Альфа Таури) +0,379

6. Даниэль Риккардо (Макларен) +0,415

7. Ландо Норрис (Макларен) +0,464

8. Валттери Боттас (Мерседес) +0,487

9. Эстебан Окон (Альпин) +0,799

10. Лэнс Стролл (Астон Мартин)

Не вышли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс (Феррари) – 1.15,199

12. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.15,261

13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.15,394

14. Николас Латифи (Уильямс) – 1.15,593

15. Фернандо Алонсо (Альпин) – 1.15,593

Не вышли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.15,974

17. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.16,122

18. Мик Шумахер (Хаас) – 1.16,279

19. Никита Мазепин (Хаас) – 1.16,797

20. Юки Цунода (Альфа Таури) – без времени.

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