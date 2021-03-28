Льюис Хэмилтон с рекордом выиграл Гран-при Бахрейна

Британец проехал больше всех кругов в Формуле-1

Льюис Хэмилтон – первый победитель 2021 года в Формуле-1. Британец выиграл Гран-при Бахрейна. Таким образом, Хэмилтон сделал первый шаг к восьмому чемпионству, что сделает его самым титулованным пилотом Ф-1.

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Одно достижение Льюису покорилось уже сегодня. 43-й круг в Бахрейне стал для него 5112-м в карьере – это рекорд!

Кстати, Хэмилтон решил продолжить традицию сезона-2020, которая касалась борьбы за права чернокожего населения, и снова встал на колено перед стартом гонки. Но на этот раз его не поддержали восемь гонщиков, среди которых чемпионы мира Фернандо Алонсо и Кими Райкконен.

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Началась гонка с аварии. Уже на первом круге дебютант Ф-1 Никита Мазепин "поздоровался" с бордюром и финишировал. Естественно, такой феерический старт не прошел мимо болельщиков. Фаны высмеяли Мазепина в соцсетях.

Нельзя в актив занести гонку и Мику Шумахеру, он приехал последним из тех, кто добрался до финиша.

Результаты Гран-при Бахрейна

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +0,745

3. Валттери Боттас ("Мерседес") – +37,383

4. Ландо Норрис ("Макларен") – +46,466

5. Серхио Перес ("Ред Булл") – +52,047

6. Шарль Леклер ("Феррари") – +59,090

7. Даниэль Риккардо ("Макларен") – +1.06,004

8. Карлос Сайнс ("Феррари") – +1.07,100

9. Юки Цунода ("Альфа Таури") – +1.25,692

10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – +1.26,713

11. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1.28,864

12. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +1 круг

13. Эстебан Окон ("Альпин") – +1 круг

14. Джордж Расселл ("Уильямс") – +1 круг

15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – +1 круг

16. Мик Шумахер ("Хаас") – +1 круг

17. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – не финишировал

18. Николас Латифи ("Уильямс") – не финишировал

19. Фернандо Алонсо ("Альпин") – не финишировал

20. Никита Мазепин ("Хаас") – не финишировал

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