Гамільтон знову перший: результати кваліфікації Гран-прі Формули-1

Відбулася кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї в Формулі-1. Поул-позишн зайняв Льюїс Гамільтон. Слідом за ним будуть стартувати Ред Булл

Гонщик команди Формули-1 Мерседес Льюїс Гамільтон став переможцем кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї. Слідом за ним фінішували пілоти Ред Булл Серхіо Перес і Макс Ферстаппен.

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Сама гонка відбудеться в неділю. Нагадаємо, що стартове Гран-прі нового сезону з рекордом виграв Льюіс Гамільтон.

Кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 1.14,411

2. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,035

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,087

4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,329

5. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +0,379

6. Даніель Ріккардо (Макларен) +0,415

7. Ландо Норріс (Макларен) +0,464

8. Валттері Боттас (Мерседес) +0,487

9. Естебан Окон (Альпін) +0,799

10. Ленс Стролл (Астон Мартін)

Чи не вийшли в третій сегмент:

11. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.15,199

12. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.15,261

13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.15,394

14. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.15,593

15. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1.15,593

Чи не вийшли у другий сегмент:

16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.15,974

17. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 1.16,122

18. Мік Шумахер (Хаас) – 1.16,279

19. Микита Мазепін (Хаас) – 1.16,797

20. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – без часу.

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