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Гамільтон знову перший: результати кваліфікації Гран-прі Формули-1

17 квітня, 16:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Відбулася кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї в Формулі-1. Поул-позишн зайняв Льюїс Гамільтон. Слідом за ним будуть стартувати Ред Булл

Гонщик команди Формули-1 Мерседес Льюїс Гамільтон став переможцем кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї. Слідом за ним фінішували пілоти Ред Булл Серхіо Перес і Макс Ферстаппен.

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Сама гонка відбудеться в неділю. Нагадаємо, що стартове Гран-прі нового сезону з рекордом виграв Льюіс Гамільтон.

Кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї:

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  • 1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 1.14,411
  • 2. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,035
  • 3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,087
  • 4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,329
  • 5. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +0,379
  • 6. Даніель Ріккардо (Макларен) +0,415
  • 7. Ландо Норріс (Макларен) +0,464
  • 8. Валттері Боттас (Мерседес) +0,487
  • 9. Естебан Окон (Альпін) +0,799
  • 10. Ленс Стролл (Астон Мартін)

Чи не вийшли в третій сегмент:

  • 11. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.15,199
  • 12. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.15,261
  • 13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.15,394
  • 14. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.15,593
  • 15. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1.15,593

Чи не вийшли у другий сегмент:

  • 16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.15,974
  • 17. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 1.16,122
  • 18. Мік Шумахер (Хаас) – 1.16,279
  • 19. Микита Мазепін (Хаас) – 1.16,797
  • 20. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – без часу.
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Формула-1 Льюіс Хемілтон гран-прі Італії

Джерело: Сегодня|Спорт

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