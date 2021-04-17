Гамільтон знову перший: результати кваліфікації Гран-прі Формули-1

Гонщик команди Формули-1 Мерседес Льюїс Гамільтон став переможцем кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї. Слідом за ним фінішували пілоти Ред Булл Серхіо Перес і Макс Ферстаппен.
Сама гонка відбудеться в неділю. Нагадаємо, що стартове Гран-прі нового сезону з рекордом виграв Льюіс Гамільтон.
Кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї:
- 1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 1.14,411
- 2. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,035
- 3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,087
- 4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,329
- 5. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +0,379
- 6. Даніель Ріккардо (Макларен) +0,415
- 7. Ландо Норріс (Макларен) +0,464
- 8. Валттері Боттас (Мерседес) +0,487
- 9. Естебан Окон (Альпін) +0,799
- 10. Ленс Стролл (Астон Мартін)
Чи не вийшли в третій сегмент:
- 11. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.15,199
- 12. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.15,261
- 13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.15,394
- 14. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.15,593
- 15. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1.15,593
Чи не вийшли у другий сегмент:
- 16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.15,974
- 17. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 1.16,122
- 18. Мік Шумахер (Хаас) – 1.16,279
- 19. Микита Мазепін (Хаас) – 1.16,797
- 20. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – без часу.
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