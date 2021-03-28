Льюїс Хемілтон з рекордом виграв Гран-прі Бахрейну

Британець проїхав більше всіх кіл у Формулі-1

Льюїс Хемілтон – перший переможець 2021 року в Формулі-1. Британець виграв Гран-прі Бахрейну. Таким чином, Хемілтон зробив перший крок до восьмого чемпіонства, що зробить його найбільш титулованим пілотом Ф-1.

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Одне досягнення Льюїсу підкорилося вже сьогодні. 43-є коло в Бахрейні стало для нього 5112-м в кар'єрі – це рекорд!

До речі, Хемілтон вирішив продовжити традицію сезону-2020 року, яка стосувалася боротьби за права чорношкірого населення, і знову встав на коліно перед стартом гонки. Але на цей раз його не підтримали вісім гонщиків, серед яких чемпіони світу Фернандо Алонсо і Кімі Райкконен.

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Почалася гонка з аварії. Вже на першому колі дебютант Ф-1 Нікіта Мазепін "привітався" з бордюром і фінішував. Природно, такий феєричний старт не пройшов повз уболівальників. Фани висміяли Мазепіна в соцмережах.

Не можна в актив занести гонку і Міку Шумахеру, він приїхав останнім з тих, хто дістався до фінішу.

Результати Гран-прі Бахрейну

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес")

2. Макс Ферстаппен ( Ред Булл") – +0,745

3. Валттері Боттас ("Мерседес") – +37,383

4. Ландо Норріс ("Макларен") – +46,466

5. Серхіо Перес ("Ред Булл") – +52,047

6. Шарль Леклер ("Феррарі") – +59,090

7. Даніель Ріккардо ("Макларен") – +1.06,004

8. Карлос Сайнс ("Феррарі") – +1.07,100

9. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") – +1.25,692

10. Ленс Стролла ("Астон Мартін") – +1.26,713

11. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") – +1.28,864

12. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") – +1 коло

13. Естебан Окон ("Альпін") – +1 коло

14. Джордж Расселл (Вільямс") – +1 коло

15. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") – +1 коло

16. Мік Шумахер ("Хаас") – +1 коло

17. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") – не фінішував

18. Ніколас Латіфа ("Вільямс") – не фінішував

19. Фернандо Алонсо ("Альпін") – не фінішував

20. Нікіта Мазепін ("Хаас") – не фінішував

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