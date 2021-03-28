Льюїс Хемілтон з рекордом виграв Гран-прі Бахрейну

Льюїс Хемілтон – перший переможець 2021 року в Формулі-1. Британець виграв Гран-прі Бахрейну. Таким чином, Хемілтон зробив перший крок до восьмого чемпіонства, що зробить його найбільш титулованим пілотом Ф-1.
Трагедія Шумахера, викрадення Фанхіо, "секс і Гітлер" Хілла: що сталося з чемпіонами Формули-1
Одне досягнення Льюїсу підкорилося вже сьогодні. 43-є коло в Бахрейні стало для нього 5112-м в кар'єрі – це рекорд!
До речі, Хемілтон вирішив продовжити традицію сезону-2020 року, яка стосувалася боротьби за права чорношкірого населення, і знову встав на коліно перед стартом гонки. Але на цей раз його не підтримали вісім гонщиків, серед яких чемпіони світу Фернандо Алонсо і Кімі Райкконен.
Почалася гонка з аварії. Вже на першому колі дебютант Ф-1 Нікіта Мазепін "привітався" з бордюром і фінішував. Природно, такий феєричний старт не пройшов повз уболівальників. Фани висміяли Мазепіна в соцмережах.
Не можна в актив занести гонку і Міку Шумахеру, він приїхав останнім з тих, хто дістався до фінішу.
Результати Гран-прі Бахрейну
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес")
2. Макс Ферстаппен ( Ред Булл") – +0,745
3. Валттері Боттас ("Мерседес") – +37,383
4. Ландо Норріс ("Макларен") – +46,466
5. Серхіо Перес ("Ред Булл") – +52,047
6. Шарль Леклер ("Феррарі") – +59,090
7. Даніель Ріккардо ("Макларен") – +1.06,004
8. Карлос Сайнс ("Феррарі") – +1.07,100
9. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") – +1.25,692
10. Ленс Стролла ("Астон Мартін") – +1.26,713
11. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") – +1.28,864
12. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") – +1 коло
13. Естебан Окон ("Альпін") – +1 коло
14. Джордж Расселл (Вільямс") – +1 коло
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") – +1 коло
16. Мік Шумахер ("Хаас") – +1 коло
17. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") – не фінішував
18. Ніколас Латіфа ("Вільямс") – не фінішував
19. Фернандо Алонсо ("Альпін") – не фінішував
20. Нікіта Мазепін ("Хаас") – не фінішував
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк