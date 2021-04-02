Разбитые в хлам машины заставили босса Мерседеса рвать волосы на голове до залысин

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как однажды увидел своего босса в Мерседесе Тото Вольффа невероятно свирепым. Бывший австрийский автогонщик и исполнительный директор автоспортивного подразделения Mercedes-Benz вышел из себя и едва не потерял волосы после Гран-при Испании 2016 года.

Реклама

Читайте также: Продержался три поворота: российский дебютант Формулы-1 разбил болид. Соцсети взорвались фотожабами

"Это было после одной из аварий между мной и Нико Росбергом. Пожалуй, в Барселоне Тото был наиболее яростным. Я определенно видел залысины – думаю, он вырвал часть волос. Но потом они отрасли", – цитирует Льюиса ютуб-канал команды Мерседес

Тото Вольф / Фото: Reuters

А партнер Хэмилтона Валттери Боттас застал Вольффа в ужасном настроение после Гран-при Германии-2019, когда финский пилот разбил свой болид, а Льюис попал в очковую зону лишь благодаря штрафам соперников:

"Я шел хоть на какие-то очки и провалился. Помню, мы все были в особых нарядах в честь 125-летия Мерседеса в автоспорте, и Тото после гонки сказал: "Больше никаких карнавалов на гоночных уикендах"

Реклама

Ранее стартовал новый сезон Формулы-1.

Страшная авария пилота "Хаас" Ромена Грожана Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама