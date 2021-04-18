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Не справился с управлением на мокрой дороге: чемпион мира разбил машину в Италии

18 апреля, 16:38

Елена Павлова Елена Павлова

Гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды Альпин разбил машину под дождем на установочных кругах перед стартом Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот команды Альпин Фернандо Алонсо не справился с управлением на установочных кругах перед стартом Гран-при Эмилии-Романьи. Двукратный чемпион мира врезался в барьеры и сломал переднее антикрыло. Ранее во время жуткой авария в автогонках обломки машин и колеса разлетелись по всей трассе.

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Стоит отметить, что в итальянкой Имоле непростые погодные условия – на трассе вода после дождя, который продолжал капать и на старте самой гонки.

После инцидента двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо вернулся в боксы, откуда выехал уже с новым антикрылом.

Напомним, что победителем квалификации Гран-при Италии стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Вторым приехал гонщик Ред Булл Серхио Перес, третье время показал его напарник Макс Ферстаппен. В квалификации Фернандо Алонсо показал 15-й результат. Его напарник Эстебан Окон стал девятым.

Алонсо вернулся в Формулу-1 после трехлетнего перерыва, но перед стартом сезона двукратный чемпион Формулы-1 попал под машину.

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Ранее гонщица попала в жуткую аварию на старте новой серии гонок на электромобилях.

Страшная авария пилота "Хаас" Ромена Грожана Видео: Reuters

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авария Формула-1 Фернандо Алонсо чемпион гран-при Италии автогонки
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