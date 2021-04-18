Не впорався з керуванням на мокрій дорозі: чемпіон світу розбив машину в Італії

Пілот команди Альпін Фернандо Алонсо не впорався з керуванням на настановних колах перед стартом Гран-прі Емілії-Романьї. Дворазовий чемпіон світу врізався в бар'єри і зламав переднє антикрило. Раніше під час страшної аварія в автоперегонах уламки машин і колеса розлетілися по всій трасі .
Варто відзначити, що в італійкою Имоле непрості погодні умови – на трасі вода після дощу, який продовжував капати і на старті самої гонки.
Після інциденту дворазовий чемпіон Формули-1 Алонсо повернувся в бокси, звідки виїхав вже з новим антикрилом.
Нагадаємо, що переможцем кваліфікації Гран-прі Італії став пілот Мерседеса Льюїс Хемілтон. Другим приїхав гонщик Ред Булл Серхіо Перес, третій час показав його напарник Макс Ферстаппен. У кваліфікації Фернандо Алонсо показав 15-й результат. Його напарник Естебан Вікон став дев'ятим.
Алонсо повернувся в Формулу-1 після трирічної перерви, але перед стартом сезону дворазовий чемпіон Формули-1 потрапив під машину .
раніше гонщиця потрапила в страшну аварію на старті нової серії гонок на електромобілях.
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