Дворазовий чемпіон Формули-1 потрапив під машину. Що відомо про його здоров'я

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо був збитий машиною під час велотренування в Швейцарії. Гонщик доставлений в лікарню

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ДТП сталася неподалік від Лугано. Алонсо був негайно доставлений в лікарню. "Перше рентгенологічне обстеження показало, що Алонсо зламав щелепу і вибив зуби. Він ризикує пропустити старт сезону", – повідомляє Gazzetta dello Sport.

У майбутньому сезоні 39-річний Алонсо планував через три роки повернутися в Формулу-1. Він заявлений за "Альпін", який замінить "Рено".

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Алонсо є дворазовим чемпіоном Формули-1 (2005, 2006), обидва титули він виграв у складі "Рено". Фернандо виступав у чемпіонаті з 2001-го по 2018 роки, представляючи, крім "Рено", команди "Мінарді", "Макларен" і "Феррарі".

Передсезонні тести Формули-1 стартують 12 березня в Бахрейні, перша гонка сезону пройде на трасі Сахір, 28 березня.

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