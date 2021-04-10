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Уламки машин і колеса розлетілися по всій трасі! Страшна аварія в автоперегонах (відео)

10 квітня, 15:01

Олена Павлова Олена Павлова

Британський гонщик просто не помітив, що інші тільки тренували процедуру старту

10 квітня в Римі почався другий етап чемпіонату світу у Формулі-E. Уже в першій вільній практиці на трасі сталася серйозна аварія, після якої по дорозі збирали колеса і уламки машини. Раніше гонщиця потрапила у страшну аваріюна старті нової серії гонок на електромобілях.

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Уже в кінці першої сесії Олівер Терві спровокував велику аварію, не помітивши, що інші гонщики тренували процедуру старту. Через недбалість британця помітні ушкодження отримав не тільки його болід, але також машини Жана-Еріка Верня і Джейка Денніса. А по трасі довелося збирати запчастини автомобілів.

На щастя пілоти, які потрапили в аварію в столиці Італії, не постраждали.

А от українська гонщиця потрапила в страшну аваріюі втратила свідомість.

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Раніше ми писали про невдалий дебют Мазепина в Формулі-1. Він протримався всього три повороти. Соцмережі вибухнули фотожабами. Вболівальники зненавиділи Мазепина ще до початку його кар'єри в Формулі-1.

Страшна аварія пілота "Хаас" Ромена Грожана Відео: Reuters

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аварія автоспорт Формула-Е автоперегони
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