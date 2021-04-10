Обломки машин и колеса разлетелись по всей трассе! Жуткая авария в автогонках (видео)

Британский гонщик просто не заметил, что остальные только тренировали процедуру старта

10 апреля в Риме начался второй этап чемпионата мира в Формуле-E. Уже в первой свободной практики на трассе произошла серьезная авария, после которой по дороге собирали колеса и обломки машины. Ранее гонщица попала в жуткую авариюна старте новой серии гонок на электромобилях.

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Уже в конце первой сессии Оливер Терви спровоцировал большую аварию, не заметив, что другие гонщики тренировали процедуру старта. Из-за халатности британца заметные повреждения получил не только его болид, но также машины Жана-Эрика Верня и Джейка Денниса. А по трассе пришлось собирать запчасти автомобилей.

К счастью пилоты, которые попали в аварию в столице Италии, не пострадали.

А вот украинская гонщица попала в жуткую авариюи потеряла сознание.

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Ранее мы писали о неудачном дебюте Мазепина в Формуле-1. Он продержался всего три поворота. Соцсети взорвались фотожабами. Болельщики возненавидели Мазепина еще до начала его карьеры в Формуле-1.

Страшная авария пилота "Хаас" Ромена Грожана Видео: Reuters

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