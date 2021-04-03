Я потеряла сознание! Украинская гонщица попала в жуткую аварию – фото, видео

Украинская гонщица Инесса Тушканова попала в аварию. Спортсменка в соцсетях показала фото машины и рассказала подробности.

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"Надо уметь нести крест неудач. Когда болит не только тело, а болит душа. Когда ты проделал настолько много работы, чтобы быть первым, подстраховал себя со всех сторон, готовился, тренировался, проводил духовные практики, и зная исход – все равно делаешь то, что должен. Я настолько хорошо знаю как hellcat переворачивается, я его даже встречала рулем, но мы ударились настолько сильно, что я потеряла сознание, и только Ваня Мишин, мой штурман, который начал выбираться из машины через меня, возвращал меня в эту реальность, где я думаю, про себя, что надо выбираться и собирая силы и волю вылезла из машины, легла на траву и ловила сотрясенный дзен, и опять единственное, что я хотела – это ехать... Когда левая нога на тормозе и когда передачи щелкают, как музыка вверх и вниз и это своя мелодия и своя философия... Поврежден каркас безопасности и мы не сможем выйти на старт. А легкомыслие в образе всегда лишь маска от боли физической и душевной. А так хочется ехать", – написала Тушканова в Instagram.

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