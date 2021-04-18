Гонку з факом і аварією росіянина виграв Ферстаппен. Гамільтон – другий

В Імолі завершилася друга гонка сезону-2021 Формули-1. Багатостраждальне Гран-прі Емілії-Романьї виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другим став Льюїс Гамільтон з Мерседеса, третім – Ландо Норріс з Макларена.
Нагадаємо, гонка в Імолі переривалася через масштабну аварію, в яку потрапили пілот Мерседеса Валттері Боттас і представник Вільямса Джордж Расселл. Спровокував ДТП останній, за що отримав від Боттас середній палець.
Зупинка гонки допомогла Гамільтону ліквідувати відставання від конкурентів і прорватися з дев'ятої позиції, на якій він опинився після вильоту, на другу.
Ферстаппен і Гамільтон / Фото: Reuters
Додамо, що російський пілот Хааса Микита Мазепін знову потрапив в аварію на першому колі, але продовжив гонку і показав 17-й результат – найгірший з усіх, кому вдалося дістатися до фінішу. Його напарник Мік Шумахер, син легендарного Міхаеля, став 16-м.
Гран-прі Емілії-Романьї. 18 квітня
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 кола
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +22,000
3. Ландо Норріс (Макларен) +23,702
4. Шарль Леклер (Феррарі) +25,579
5. Карлос Сайнс (Феррарі) +27,036
6. Даніель Ріккардо (Макларен) +51,220
7. Ланс Стролл (Астон Мартін) +51,909
8. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +52,818
9. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1.04,773
10. Естебан Окон (Альпін) +1.05,704
11. Фернандо Алонсо (Альпін) +1.06,704
12. Серхіо Перес (Ред Булл) +1.07,151
13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.13,184
14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
15. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
16. Мік Шумахер (Хаас) +1 коло
17. Микита Мазепин (Хаас) +2 кола
Зійшли
18. Валттері Боттас (Мерседес)
19. Джордж Расселл (Вільямс)
20. Ніколас Латіфі (Вільямс)
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Нагадаємо, три тижні тому перший етап Формули-1 в Бахрейні виграв Льюїс Гамільтон.
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