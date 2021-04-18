Гонка Формули-1 зупинена після страшної аварії: винуватцю тицьнули середній палець

Джордж Рассел спровокував зіткнення з Валттері Боттасом на Гран-прі Емілії-Романьї. Обидва гонщики не постраждали, а Боттас ще й показав Расселлу середній палець

Гран-прі Емілії-Романьї в Формулі-1 було зупинено після аварії за участю пілота Мерседеса Валттері Боттаса і гонщика Вільямса Джорджа Расселла.

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На 33-му колі Расселл намагався обійти Боттаса по зовнішній траєкторії, але виїхав на мокру траву, через що його болід занесло на траєкторію іншого пілота. Після зіткнення на великій швидкості пілоти втратили керування над болідами і їх понесло у відбійник.

За попередніми даними, гонщикам вдалося уникнути серйозних пошкоджень. Вони самостійно змогли покинути розтрощені боліди, а Боттас ще й показав своєму опонентові середній палець, коли той підійшов попросити пробачення.

Відразу після аварії організатори просигналили червоним прапорцем про зупинку гонки, щоб прибрати уламки болідів з траси.

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Нагадаємо, що гонка почалася із чергової аварії Микити Мазепіна. Новачок Формули-1 примудрився потрапити в аварію в других перегонах поспіль. Втім, сьогодні це не завадило йому продовжити змагання.

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