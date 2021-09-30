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Зірку Луческу на алеї слави в Донецьку залили синьою фарбою (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 вересня, 13:26
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Тепер прізвища Луческу на зірці перед "Донбас Ареною" майже не видно
Зірка Луческу біля "Донбас Арени". Фото - "Типичный Донецк"
Зірка Луческу біля "Донбас Арени". Фото - "Типичный Донецк"

Зірку на алеї слави перед "Донбас Ареною", присвячену Мірчі Луческу, залили синьою фарбою – одним із основних кольорів київського Динамо.

Про це повідомляє Типичный Донецк.

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Нагадаємо, Луческу, який очолив Динамо влітку 2020 року, з 2004 по 2016 роки був головним тренером донецького Шахтаря.

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Додамо, що минулого тижня Шахтар обіграв Динамо 3:0 у Києві в матчі за Суперкубок України.

Після цього на церемонії нагородження Луческу проігнорував коридор пошани, створений гравцями Шахтаря, попрямувавши за медаллю в обхід нього.

"Я в своєму віці вже не проходжу через коридори, які роблять діти. Я невразливий до стріл, які запускають у мене. Хто пускає стріли в мою адресу – може поїхати в Донецьк подивитися алею зірок, музей Шахтаря", – говорив каналу Футбол 1 Луческу 25 вересня.

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