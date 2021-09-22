Шахтар – Динамо: огляд битви за Суперкубок України

Дві кращі українські команди розіграли трофей на "Олімпійському". Дивіться огляд фінального поєдинку

"Гірники" здобули впевнену перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У середу, 22 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський" Шахтар і Динамо розігрували Суперкубок України. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

А тут – відео голів та огляди кожного з таймів.

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ШАХТАР – ДИНАМО – 3:0

1:0. 30' Траоре

2:0. 54' Траоре

3:0. 61' Патрік



30-та хвилина. Рахунок в матчі відкрив Лассіне Траоре, який головою пробив під дальню штангу.

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Кращі моменти першого тайму.

54-та хвилина. Швидка контратака "гірників" і Траоре оформлює дубль.

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61-ша хвилина. Алан Патрік потужним ударом відправляє м'яч у верхній кут воріт Бойка.

Кращі моменти другого тайму.

Суперкубок України проводиться з 2004 року. І тільки дві команди вигравали цей трофей.

Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.

– 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020. Шахтар – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Дивіться наш стрім матчу Шахтар – Динамо: