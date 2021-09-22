Шахтар – Динамо: огляд битви за Суперкубок України

У середу, 22 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський" Шахтар і Динамо розігрували Суперкубок України. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.
А тут – відео голів та огляди кожного з таймів.
ШАХТАР – ДИНАМО – 3:0
1:0. 30' Траоре
2:0. 54' Траоре
3:0. 61' Патрік
30-та хвилина. Рахунок в матчі відкрив Лассіне Траоре, який головою пробив під дальню штангу.
Кращі моменти першого тайму.
54-та хвилина. Швидка контратака "гірників" і Траоре оформлює дубль.
61-ша хвилина. Алан Патрік потужним ударом відправляє м'яч у верхній кут воріт Бойка.
Кращі моменти другого тайму.
Суперкубок України проводиться з 2004 року. І тільки дві команди вигравали цей трофей.
- Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.
- Шахтар – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.
Дивіться наш стрім матчу Шахтар – Динамо: