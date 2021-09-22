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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Рух --
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Шахтар – Динамо: огляд битви за Суперкубок України

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 вересня, 22:59
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Дві кращі українські команди розіграли трофей на "Олімпійському". Дивіться огляд фінального поєдинку
"Гірники" здобули впевнену перемогу
"Гірники" здобули впевнену перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У середу, 22 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський" Шахтар і Динамо розігрували Суперкубок України. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

А тут – відео голів та огляди кожного з таймів.

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ШАХТАР – ДИНАМО – 3:0

1:0. 30' Траоре
2:0. 54' Траоре
3:0. 61' Патрік

30-та хвилина. Рахунок в матчі відкрив Лассіне Траоре, який головою пробив під дальню штангу.

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Кращі моменти першого тайму.

54-та хвилина. Швидка контратака "гірників" і Траоре оформлює дубль.

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61-ша хвилина. Алан Патрік потужним ударом відправляє м'яч у верхній кут воріт Бойка.

Кращі моменти другого тайму.

Суперкубок України проводиться з 2004 року. І тільки дві команди вигравали цей трофей.

  • Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.
  • Шахтар – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Дивіться наш стрім матчу Шахтар – Динамо:

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Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
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8
6:12
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