"Водій" із Баварії розкрив секрет божевільного гола у ворота Динамо

Баварія забила Динамо п'ять сухих м'ячів, але найефектнішим став четвертий – як здалося, Лерой Сане виконував з лівого флангу подачу, а не бив, але м'яч звалився з ноги у німця і залетів у ближній кут воріт Бущана.
Читайте також: Луческу пояснив, чому Динамо так крупно програло Баварії
Лерой підтвердив, що саме так і було.
"Насправді по воротах в тому епізоді я навіть і не бив, а хотів зробити навіс. Трохи пощастило, що моя техніка в ту секунду мене підвела", – наводить слова Сане сайт УЄФА, посилаючись на DAZN
ВІДЕО ГОЛА ЛЕРОЯ САНЕ
Нагадаємо, що до переходу в Баварію Лерой Сане захищав кольори Манчестер Сіті, де не раз був об'єктом жартів українського легіонера "містян" Олександра Зінченка.
"Коли я побачив Сане перед його від'їздом до Баварії, то спочатку його не впізнав, подумав – це наш водій автобуса. З вагою у нього проблеми. Сказали, що плюс сім кілограмів", – розповідав тоді Зінченко.