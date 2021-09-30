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"Водій" із Баварії розкрив секрет божевільного гола у ворота Динамо

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 вересня, 09:33
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Після того як Лерой Сане забив Георгію Бущану в Мюнхені, у вболівальників виникли суперечки – він так і хотів пробити чи м'яч просто зрізався. Автор шедевра відповів
Сане приймає вітання від Гнабрі із суперголом
Сане приймає вітання від Гнабрі із суперголом / Фото: Reuters

Баварія забила Динамо п'ять сухих м'ячів, але найефектнішим став четвертий – як здалося, Лерой Сане виконував з лівого флангу подачу, а не бив, але м'яч звалився з ноги у німця і залетів у ближній кут воріт Бущана.

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Лерой підтвердив, що саме так і було.

"Насправді по воротах в тому епізоді я навіть і не бив, а хотів зробити навіс. Трохи пощастило, що моя техніка в ту секунду мене підвела", – наводить слова Сане сайт УЄФА, посилаючись на DAZN

ВІДЕО ГОЛА ЛЕРОЯ САНЕ

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Нагадаємо, що до переходу в Баварію Лерой Сане захищав кольори Манчестер Сіті, де не раз був об'єктом жартів українського легіонера "містян" Олександра Зінченка.

"Коли я побачив Сане перед його від'їздом до Баварії, то спочатку його не впізнав, подумав – це наш водій автобуса. З вагою у нього проблеми. Сказали, що плюс сім кілограмів", – розповідав тоді Зінченко.

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0
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Бенфіка Бенфіка Бен
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1
0
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0
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-5
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Забиті 0
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0
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О
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25
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22
3
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18
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17
5
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17
6
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8
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11
9
Металіст 1925
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8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
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9:15
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