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Баварія познущалася з Динамо: кияни потрапили під каток мюнхенців

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 вересня, 00:08
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Київське Динамо розгромно поступилося мюнхенській Баварії 0:5 у матчі Ліги чемпіонів. Гра пройшла за повної переваги чемпіона Німеччини
Київське Динамо розгромно програло мюнхенській Баварії з рахунком 0:5
Київське Динамо розгромно програло мюнхенській Баварії з рахунком 0:5 / Фото: Reuters

Київське Динамо приїхало до Мюнхена як відвертий аутсайдер. Їхній суперник, після перемоги в гостях над Барселоною 3:0, розраховував у грі з "біло-синіми" взяти свої три очки. Ми вели онлайн Баварія – Динамо на нашому сайті.

З перших хвилин баварці розпочали осаду воріт Георгія Бущана. Вже на 12 хвилині матчу Сергій Сидорчук після подачі кутового зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а Левандовський впевнено реалізував пенальті -1:0.

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Не встигли динамівці відійти від шоку, як Роберт подвоїв рахунок у поєдинку. Андрієвський обрізався в центрі поля, Мюллер віддав м'яч на Левандовськи, а поляк реалізував вихід віч-на-віч – 2:0

У Динамо найреальніший шанс відіграти один м'яч був у Карлоса Де Пени наприкінці першого тайму, але воротар Баварії Ноєр був на висоті.

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На другий тайм наставник "біло-синіх" Мірча Луческу випустив Томаша Кендзьору та Володимира Шепелєва. Півзахисник киян активно увійшов у гру та створив кілька небезпечних моментів. Але в одному з епізодів класно зіграв Ноєр, а в другому арбітр зафіксував офсайд у Володимира.

На 68-й хвилині Баварія довела рахунок до розгромного. Сане розігнав контратаку і віддав передачу на Гнабрі, який втік від Шабанова і вколотив м'яч під поперечину – 3:0.

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Четвертий гол мюнхенців вийшов по-справжньому шедевральним. Сане виконував подачу з флангу, але м'яч звалився з ноги та залетів у ближній кут воріт Бущана – 4:0.

Фінальну крапку у матчі поставив Шупо-Мотінг. Павар подав точно на голову нападнику, і камерунець пробив у дальній кут – 5:0.

Ліга чемпіонів. Група Е. 2-й тур

Баварія – Динамо – 5:0

Голи: Левандовськи (12, пенальті, 27), Гнабрі (68), Сані (74), Шупо-Мотінг (87)

Баварія: Нойєр, Девіс (Павар, 69), Ернандес, Упамекано, Зюле, Горецька (Забітцер, 80), Кімміх, Сані (Сарр, 80), Мюллер, Гнабрі (Мусіала, 69), Левандовський (Шупо-Мотінг, 79)

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарний, Тимчик (Кендзера, 46), Сидорчук, Андріївський, Шапаренко (Шепелєв, 46), Де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Гармаш (Супряга, 70)

Баварія набирає шість очок і продовжує впевнено лідирувати у групі Е. У Динамо після двох турів одне очко в активі та третє місце у турнірній таблиці.

В іншому матчі групи Е Бенфіка розгромила Барселону з рахунком 3:0.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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І
Г
О
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Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
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13:14
16
7
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8
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9:15
8
12
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6:12
8
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