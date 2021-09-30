Тренер Баварії сказав, яке б місце Динамо посіло в Бундеслізі

За словами Юліана Нагельсманна, розгромлене Баварією Динамо в чемпіонаті Німеччини замикало б ТОП-10 турнірної таблиці

Баварія - Динамо - 5:0 / Фото: Reuters

Перемога Баварії над Динамо 5:0 для тренера мюнхенців Юліана Нагельсманна стала саме тим, чого він і чекав від цього матчу – ні більше ні менше.

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"Усе сталося так, як ми і гадали"

"Яке б місце Динамо посіло в чемпіонаті Німеччини? Десяте", – сказав Нагельсманн в ефірі Megogo.

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Відзначимо, що тепер на десятій сходинці в Бундеслізі колишня команда Юліана Нагельсманна – Лейпциг.

"Я дуже задоволений, – додав після 5:0 з Динамо головний тренер Баварії. – Коли ви забиваєте швидкий м'яч, потрібно все одно намагатися зберігати високу концентрацію. Нам це вдавалося. Звичайно, у суперника теж були моменти, які він не використав. Але загалом ми діяли в захисті збалансовано"

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"У фазах, коли гра могла змінитися, ми переключалися на більш високі швидкості й забивали хороші голи. Ми хочемо не тільки забивати, але і не пропускати. Здорово, коли ти граєш на нуль", – підсумував Нагельсманн

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Нагадаємо, поразка від Баварії 0:5 стала повторенням єврокубкового безславного "рекорду" киян – в 2002-му вони так само програли Ювентусу, а в 2018-му – Челсі.

У наступних матчах ЛЧ, 20 жовтня на "Камп Ноу" і 2 листопада у Києві, Динамо зіграє з Барселоною, яка напередодні розгромно програла в Лісабоні Бенфіці 0:3.