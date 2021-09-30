29 вересня 22:00
Баварія 5
Динамо 0
29 вересня 22:00
Бенфіка 3
Барселона 0
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед 2
Вільярреал 1
29 вересня 22:00
Вольфсбург 1
Севілья 1
29 вересня 22:00
Зальцбург 2
Лілль 1
29 вересня 22:00
Ювентус 1
Челсі 0
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів 👑 Міс Україна-2021 - фото

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Тренер Баварії сказав, яке б місце Динамо посіло в Бундеслізі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 вересня, 09:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами Юліана Нагельсманна, розгромлене Баварією Динамо в чемпіонаті Німеччини замикало б ТОП-10 турнірної таблиці
Баварія - Динамо - 5:0
Баварія - Динамо - 5:0 / Фото: Reuters

Перемога Баварії над Динамо 5:0 для тренера мюнхенців Юліана Нагельсманна стала саме тим, чого він і чекав від цього матчу – ні більше ні менше.

Читайте також: Луческу пояснив, чому Динамо так крупно програло Баварії

"Усе сталося так, як ми і гадали"

"Яке б місце Динамо посіло в чемпіонаті Німеччини? Десяте", – сказав Нагельсманн в ефірі Megogo.

Реклама

Відзначимо, що тепер на десятій сходинці в Бундеслізі колишня команда Юліана Нагельсманна – Лейпциг.

"Я дуже задоволений, – додав після 5:0 з Динамо головний тренер Баварії. – Коли ви забиваєте швидкий м'яч, потрібно все одно намагатися зберігати високу концентрацію. Нам це вдавалося. Звичайно, у суперника теж були моменти, які він не використав. Але загалом ми діяли в захисті збалансовано"

Реклама

"У фазах, коли гра могла змінитися, ми переключалися на більш високі швидкості й забивали хороші голи. Ми хочемо не тільки забивати, але і не пропускати. Здорово, коли ти граєш на нуль", – підсумував Нагельсманн

Реклама

Нагадаємо, поразка від Баварії 0:5 стала повторенням єврокубкового безславного "рекорду" киян – в 2002-му вони так само програли Ювентусу, а в 2018-му – Челсі.

У наступних матчах ЛЧ, 20 жовтня на "Камп Ноу" і 2 листопада у Києві, Динамо зіграє з Барселоною, яка напередодні розгромно програла в Лісабоні Бенфіці 0:3.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Динамо

3 жовт

19:30

Шахтар

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Субота, 2 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти