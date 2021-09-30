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Тренер Баварии сказал, какое бы место Динамо заняло в Бундеслиге

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 сентября, 09:05
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По словам Юлиана Нагельсманна, разгромленное Баварией Динамо в чемпионате Германии замыкало бы ТОП-10 турнирной таблицы
Бавария - Динамо - 5:0
Бавария - Динамо - 5:0 / Фото: Reuters

Победа Баварии над Динамо 5:0 для тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна стала именно тем, чего он и ждал от этого матча – ни больше ни меньше.

Читайте также: Луческу объяснил, почему Динамо так крупно проиграло Баварии

"Все произошло так, как мы и думали"

"Какое бы место Динамо заняло в чемпионате Германии? Десятое", – сказал Нагельсманн в эфире Megogo

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Отметим, что сейчас на десятой строчке в Бундеслиге идет бывшая команда Юлиана Нагельсманна – Лейпциг.

"Я очень доволен, – добавил после 5:0 с Динамо главный тренер Баварии. – Когда вы забиваете быстрый мяч, нужно все равно стараться сохранять высокую концентрацию. Нам это удавалось. Конечно, у соперника тоже были моменты, которые он не использовал. Но в целом мы действовали в защите сбалансированно"

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"В фазах, когда игра могла измениться, мы переключались на более высокие скорости и забивали хорошие голы. Мы хотим не только забивать, но и не пропускать. Здорово, когда ты играешь на ноль", – подытожил Нагельсманн

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Напомним, поражение от Баварии 0:5 стало повторением еврокубкового бесславного "рекорда" киевлян – в 2002-м они так же проиграли Ювентусу, а в 2018-м – Челси.

В следующих матчах ЛЧ, 20 октября на "Камп Ноу" и 2 ноября в Киеве, Динамо сыграет с Барселоной, накануне разгромно проигравшей в Лиссабоне Бенфике 0:3.

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5
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17
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9
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8
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12
Рух
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8
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