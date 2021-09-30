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Звезду Луческу на аллее славы в Донецке залили синей краской (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 сентября, 13:26
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Теперь фамилии Луческу на звезде перед "Донбасс Ареной" практически не видно
Звезда Луческу у "Донбасс Арены". Фото - "Типичный Донецк"
Звезда Луческу у "Донбасс Арены". Фото - "Типичный Донецк"

Звезду на аллее славы перед "Донбасс Ареной", посвященную Мирче Луческу, залили синей краской – одним из основных цветов киевского Динамо.

Об этом сообщает Типичный Донецк.

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Напомним, Луческу, возглавивший Динамо летом 2020 года, с 2004 по 2016 годы был главным тренером донецкого Шахтера.

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Добавим, что на прошлой неделе Шахтер обыграл Динамо 3:0 в Киеве в матче за Суперкубок Украины.

После этого на церемонии награждения Луческу проигнорировал коридор почета, созданный игроками Шахтера, направившись за медалью в обход него.

"Я в своем возрасте уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. Я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк посмотреть аллею звезд, музей Шахтера", – говорил каналу Футбол 1 Луческу 25 сентября.

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