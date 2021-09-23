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Луческу проігнорував коридор Шахтаря

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 вересня, 09:48
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Після поразки від Шахтаря в матчі за Суперкубок тренер Динамо піднявся за нагородою окремо від своїх гравців і в обхід коридору, створеного "гірниками"
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Dynamo.kiev.ua

Після 0:3 від Шахтаря у матчі за Суперкубок України коуч Динамо Мірча Луческу звинуватив тренерський штаб і лавку суперника в неповазі.

При цьому сам Мірча відзначився суперечливою поведінкою після фінального свистка.

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Перед нагородженням трофеєм гравці Шахтаря влаштували коридор поваги, через який за своїми нагородами пройшли футболісти Динамо.

Однак Луческу, колишній тренер Шахтаря, через нього не пройшов.

За медаллю тренер Динамо піднявся окремо від своїх футболістів, минаючи коридор від Шахтаря.

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Нагадаємо, відразу після гри Луческу дорікнув Шахтарю у відсутності Fair Play, заявивши: "Не сподобалися виходи на поле тренерського штабу суперника під час гри. Крім того, з лави Шахтаря гравці і тренери постійно вибігали і кричали в наш бік".

"Я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, позаяк він сам щоматчу додає тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю, – сказав у відповідь головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. – Для мене Луческу – маестро. Але мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем".

ОГЛЯД СУПЕРКУБКА

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