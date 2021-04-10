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Зінченко – найкращий гравець МанСіті в жахливому матчі

10 квітня, 17:18

Олег Люлька Олег Люлька

Українець отримав найвищу оцінку в складі "містян", які на останніх хвилинах програли Лідсу

Лідер чемпіонату Англії Манчестер Сіті сенсаційно програв на своєму полі середняку АПЛ Лідсу 1:2, пропустивши два м'ячі від захисника суперників Стюарта Далласа, фатальний – на 91-й хвилині.

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У МанСіті весь матч відіграв Олександр Зінченко, який діяв у півзахисті. Аналітики SofaScore назвали українця найкращим гравцем у складі своєї команди, виставивши йому за матч оцінку 7,7.

Зінченко 114 раз торкнувся до м'яча, віддав 75 точних передач з 88 (85%), зокрема, 5 ключових, створив 1 гольовий момент, завдав 2 удари по воротах Лідса (1 у ворота і 1 заблокований) і виграв 2 верхові дуелі з 2.

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Манчестер Сіті не допомогло навіть те, що весь другий тайм команда грала в більшості після вилучення у візаві Ліема Купера.

Манчестер Сіті – Лідс – 1:2
Голи: Торрес 76 – Даллас 42, 90+1
Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунс, Аке (Гюндоган, 58), Менді (Фоден, 74) – Б.Сілва, Фернандіньо, Зінченко – Торрес, Жезус, Стерлінг
Вилучення: Купер 45+1 (Лідс)

Зінченко

Зінченко / Фото: Reuters

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Незважаючи на цю поразку, МанСіті випереджає МЮ на 14 очок і навряд чи втратить чемпіонство АПЛ. Розслабленість же в поєдинку з Лідсом, ймовірно, стала наслідком бажання поберегти себе перед повторною грою 1/4 Ліги чемпіонів з Боруссією. Нагадаємо, вдома МанСіті обіграв дортмундців зі слизьким рахунком 2:1.

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чемпіонат Англії Манчестер Сіті Лідс Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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