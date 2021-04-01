Зінченко ледь не розчавив машиною качку! Відео підірвало соцмережі

Манчестер Сіті опублікував веселе відео за участю Олександра Зінченка. Під'їжджаючи до клубної бази на своєму авто, капітан збірної України ледь не розчавив качку.
Читайте також: Зінченко різко відповів дружині на питання про визнання його найкращим гравцем матчу з Казахстаном
Зінченко вчасно зупинився, дозволивши птиці відскочити, після чого докірливо на неї поглянув – мовляв, переходить дорогу в недозволеному місці – і поїхав далі.
"Найпопулярніша качка у світі – сьогодні", "Під качкою мається на увазі Ліверпуль?" – пишуть в коментарях під відео, оприлюдненим в Instagram МанСіті, фанати "містян"
До речі, раніше дружина Олександра Зінченка Влада Седан розповідала, що вони в Манчестері ділять з чоловіком одну машину на двох. "Гра з вогнем: йому потрібно бути за півгодини на базі, а я тільки їду з бази додому, а дорогою – світлофори червоні", – розповідала Влада.
Відзначимо, що цими днями дорогу Зінченку перейшла не тільки качка, але й Фінляндія з Казахстаном, з якими збірна України зіграла внічию 1:1, ускладнивши собі завдання виходу на ЧС-2022.
Всі подробиці в спецтемі Збірна України
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк