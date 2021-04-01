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Зінченко ледь не розчавив машиною качку! Відео підірвало соцмережі

1 квітня, 12:06

Олег Люлька Олег Люлька

Цими днями всі норовлять перейти дорогу Олександру – то птах, то збірні Фінляндії і Казахстану

Манчестер Сіті опублікував веселе відео за участю Олександра Зінченка. Під'їжджаючи до клубної бази на своєму авто, капітан збірної України ледь не розчавив качку.

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Зінченко вчасно зупинився, дозволивши птиці відскочити, після чого докірливо на неї поглянув – мовляв, переходить дорогу в недозволеному місці – і поїхав далі.

"Найпопулярніша качка у світі – сьогодні", "Під качкою мається на увазі Ліверпуль?" – пишуть в коментарях під відео, оприлюдненим в Instagram МанСіті, фанати "містян"

До речі, раніше дружина Олександра Зінченка Влада Седан розповідала, що вони в Манчестері ділять з чоловіком одну машину на двох. "Гра з вогнем: йому потрібно бути за півгодини на базі, а я тільки їду з бази додому, а дорогою – світлофори червоні", – розповідала Влада.

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Відзначимо, що цими днями дорогу Зінченку перейшла не тільки качка, але й Фінляндія з Казахстаном, з якими збірна України зіграла внічию 1:1, ускладнивши собі завдання виходу на ЧС-2022.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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чемпіонат Англії Манчестер Сіті "качка" Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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