Зінченко розповів про зустріч зі справжніми вбивцями і спустошення після збірної

Півзахисник збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився своїми враженнями від старту національної команди у відборі на чемпіонат світу-2022. У березні підопічні Андрія Шевченка обмінялися голами з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) і сенсаційно не змогли обіграти Казахстан (1:1).

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Вбивці з Франції

"У матчі з Францією ми показали характер, зарядилися словами нашого штабу. Головним було витримати 20 хвилин. Ми знали, що потім буде шанс, і в підсумку свій момент реалізували. Французи – справжні вбивці на футбольному полі, дуже голодні до перемог і голів. Мбаппе, коли виходить на поле, хоче знищити противника і забити якомога більше. Жодної недооцінки по відношенню до нас з їхнього боку не було", – цитує Зінченка УАФ.

Франція – Україна / Фото: Reuters

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Ізоляція фінів

"З Фінляндією ми контролювали всю гру, забили гол, але на останньому відрізку не вистачило концентрації, дисципліни. Треба було довести матч до перемоги. Фіни оборонялися в п'ять захисників. Непросто було. Але ми виграємо разом і програємо теж разом, тому не будемо міркувати, хто більше помилився".

Україна – Фінляндія / Фото: Reuters

Спустошення Казахстану

"Після поєдинку з Казахстаном я був спустошений. Ми створили багато моментів, було багато ударів. Гості один раз перейшли на нашу половину поля і забили гол, як ми з Францією. І все позаду, і тепер потрібно гарне винести, а погане забути і рухатися далі".

Реклама Україна – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters

З трьома очками на старті відбору Україна йде на другому місці у своїй групі, а ось у Франції вже сім балів.

Раніше Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 і підготовки до Євро-2020.

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