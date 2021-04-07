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Зінченко мені винен! Футболіст вимагає гроші у гравця збірної України

7 квітня, 22:00

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Еммануель Фрімпонг розповів, як вчив українця англійської мови

Колишній півзахисник Уфи Еммануель Фрімпонг розповів про спілкування з Олександром Зінченком, з яким вони разом грали в чемпіонаті Росії.

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"Зіна – дуже серйозний хлопець, постійно хоче вчитися, ставати кращим, він багато чого заслуговує. Саша дійсно доклав багато зусиль, щоб стати тим, ким він зараз є. Це не просто удача. Я дуже пишаюся ним.

Я був одним з тих, хто вчив його англійської, а він ніколи не платив мені за мою роботу. Напишіть, що Зінченко мені винен. Ми з ним домовилися, що він заплатить мені, коли поїде.

Зазвичай я беру 2000 доларів на годину. Але він мій друг, тому для нього всього 1000. Я стільки витратив часу на нього!", – цитує Фрімпонга Sport24.

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Дивіться, які голи Зінченко забиває за збірну України:

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футболіст Уфа Олександр Зінченко
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