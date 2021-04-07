Два Зінченка в Манчестер Сіті: "містяни" уклали угоду із зіркою

Англійський клуб продовжив до 2025 року контракт з "двійником" українця Олександра Зінченка – Кевіном Де Брюйне

Манчестер Сіті, вигравши у Боруссії Дортмунд 2:1, святкує ще одну перемогу. Лідерам чемпіонату Англії вдалося продовжити контракт зі своїм провідним футболістом Кевіном Де Брюйне на два роки – до 2025-го. Це означає, що в цілому бельгієць відіграє за "містян" 10 років.

Реклама

Раніше 29-річний Де Брюйне отримував у Манчестер Сіті 349 тисяч євро на тиждень. Нова зарплата Кевіна поки в англійських ЗМІ не називається, проте передбачається, що вона незначно зросла.

Реклама

Нагадаємо, першу пропозицію МанСіті про продовження контракту Де Брюйне відхилив. Півзахисника не влаштувало, що йому запропонували зарплату нижче, ніж в діючій тоді угоді, щоб вивільнити кошти на придбання Ліонеля Мессі.

Однак пізніше в Манчестер Сіті публічно заявили, що не зацікавлені в Мессі, і переглянули пропозицію Де Брюйне.

"Я не можу бути ще щасливішим. З моменту приходу в Сіті в 2015 році я почуваю себе як удома. Я люблю уболівальників, моя сім'я оселилася тут, в Манчестері, і мій власний рівень гри розвивається", – цитує Де Брюйне офіційний сайт МанСіті

Відзначимо, що з МанСіті Де Брюйне вже виграв чемпіонат Англії, Кубок, Суперкубок країни, Кубок англійської ліги. Бракує тільки Ліги чемпіонів.

Додамо, що в самому МанСіті де Брюйне і його одноклубника українця Олександра Зінченка називають "близнюками". І справді, вони дуже схожі!

Реклама

Манчестер Сіті, Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

Дивіться, як МанСіті обіграв Боруссію Д 2: 1

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама