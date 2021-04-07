Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Два Зинченко в Манчестер Сити: "горожане" заключили сделку со звездой

7 апреля, 14:12

Олег Люлька Олег Люлька

Английский клуб продлил до 2025 года "двойника" украинца Александра Зинченко – Кевина Де Брюйне

Манчестер Сити, выиграв у Боруссии Дортмунд 2:1, празднует еще одну победу. Лидерам чемпионата Англии удалось продлить контракт со своим ведущим футболистом Кевином Де Брюйне на два года – до 2025-го. Это значит, что в общей сложности бельгиец отыграет за "горожан" 10 лет.

Реклама

Ранее 29-летний Де Брюйне получал в Манчестер Сити 349 тысяч евро в неделю. Новая зарплата Кевина пока в английских СМИ не называется, однако предполагается, что она незначительно выросла.

Реклама

Напомним, первое предложение МанСити о продлении Де Брюйне отклонил. Полузащитника не устроило, что ему предложили зарплату ниже, чем в действовавшем на тот момент соглашении, чтобы освободить средства на покупку Лионеля Месси.

Однако позже в Манчестер Сити публично заявили, что не заинтересованы в Месси, и пересмотрели предложение Де Брюйне.

"Я не могу быть еще счастливее. С момента прихода в Сити в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, и мой собственный уровень игры развивается очень хорошо", – цитирует Де Брюйне официальный сайт МанСити

Отметим, что с МанСити Де Брюйне уже выиграл чемпионат Англии, Кубок, Суперкубок страны, Кубок английской лиги. Не хватает только Лиги чемпионов.

Добавим, что в самом МанСити де Брюйне и его одноклубника украинца Александра Зинченко называют "близнецами". И вправду, они очень похожи!

Реклама

Манчестер Сити, Зинченко и де Брюйне

Манчестер Сити, Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

Смотрите, как МанСити обыграл Боруссию Д 2:1

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Сити Кевин де Брюйне Александр Зинченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять