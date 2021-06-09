Дружина Артема Кравця сфотографувалася без ліфчика

Дружина колишнього форварда Динамо, а нині турецького Коньяспора Артема Кравця поділилася новим гарячим знімком з фоловерами.
Пекуча брюнетка опублікувала в Instagram своє фото без ліфчика, на якому частково прикрила груди подушкою.
"Бездоганна краса!", "Останнім часом ти розійшлася" – пишуть фоловери Анни Кравець
Інші знімки Анни з цієї фотосесії
Нагадаємо, в квітні минулого року Артем Кравець і його дружина Анна, які виховують синів-близнюків Владислава і Івана, заявили про те, що розлучаються. "Настало відчуття, що ми виконали місію в житті один одного", – сказав тоді нападник.
Однак пізніше Кравець розповів, що вони не встигли розлучитися через карантин, а після нього все налагодилося. "У нас сім'я, діти. Ми не думаємо про розлучення", – заявив каналам "Футбол 1/2/3" Артем.
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