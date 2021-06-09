Жена Артема Кравца сфотографировалась без лифчика

Жена бывшего форварда Динамо, а ныне турецкого Коньяспора Артема Кравца поделилась новым горячим снимком с фолловерами.
Жгучая брюнетка опубликовала в Instagram свое фото без лифчика, на котором частично прикрыла грудь подушкой.
"Безупречная красота!", "В последнее время ты разошлась" – пишут фолловеры Анны Кравец
Другие снимки Анны из этой фотосессии
Напомним, в апреле прошлого года Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.
Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.
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Смотрите, как Артем Кравец ранее забивал за сборную Украины