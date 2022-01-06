За секс Капелло влаштовував футболістів до збірної. Подробиці гучного скандалу

Два функціонери відбирали собі юних гравців на зборах та за інтимні послуги влаштовували до національних збірних Габону

Момбо і Капелло / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент футбольної ліги Габону Серж Момбо звинувачується у сексуальному насильстві молодих гравців. Момбо пропонував футболістам місце у команді за інтим.

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Функціонер мав спільника – колишнього тренера збірної Габона U-17 Патріка Ассуму Ейї на прізвисько Капелло.

Один із заявників повідомив, що у 2014 році Момбо та Ассуму Ейї під час тренувальних зборів відбирали молодих гравців, які здавалися їм привабливими.

"Вночі Момбо зайшов до моєї кімнати і сказав йти до Капелло. Він нічого більше не пояснив і не залишив мені вибору. Було близько 10-ї години вечора. Капелло був оголений до пояса. Він сказав мені, що я талановитий, але для того, щоб витримати тиск, мені знадобиться присутність духу. Капелло та Момбо співпрацювали у цьому питанні. Момбо літав із нами на виїзні матчі, казав, що може нам допомогти.

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Якось після гри вдома він сказав мені: "Якщо хочеш грати, потрібно дати мені те, чого я хочу. Я можу допомогти твоїй кар'єрі, у тому числі в основній збірній". Я був із бідної сім'ї і тому думав про це. Це ганебно, але це був єдиний спосіб допомогти сім'ї, так що я прийняв першу пропозицію. Але мені було дуже погано, це зруйнувало мене зсередини. Коли надалі я відмовився від того, чого він хотів, більше мене не викликали до жодної збірної", – сказав один із футболістів.

Ще один гравець повідомив, що і Момбо, і Ассуму Ейї ґвалтували його у 2017 році, коли він виступав у збірній Габону U-17, повідомляє Євроспорт.

Обидва функціонери заперечують звинувачення з боку жертв.

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