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За секс Капелло устраивал футболистов в сборную. Подробности громкого скандала

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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6 января, 22:14
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Два функционера отбирали себе юных игроков на сборах и за интимные услуги устраивали в национальные сборные Габона
Момбо и Капелло
Момбо и Капелло / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент футбольной лиги Габона Серж Момбо обвиняется в сексуальном насилии над молодыми игроками. Момбо предлагал футболистам место в команде за интим.

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У функционера был сообщник – бывший тренер сборной Габона U-17 Патрик Ассуму Эйи по прозвищу Капелло.

Один из заявителей сообщил, что в 2014 году Момбо и Ассуму Эйи во время тренировочных сборов отбирали молодых игроков, казавшихся им привлекательными.

"Ночью Момбо зашел в мою комнату и сказал идти к Капелло. Он ничего больше не объяснил и не оставил мне выбора.

Было около 10 часов вечера. Капелло был обнажен по пояс. Он сказал мне, что я талантлив, но для того, чтобы я выдержал давление, мне понадобится присутствие духа.

Капелло и Момбо сотрудничали в этом вопросе. Момбо летал с нами на выездные матчи, говорил, что может нам помочь.

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Как-то после игры дома он сказал мне: "Если хочешь играть, нужно дать мне то, чего я хочу. Я могу помочь твоей карьере, в том числе в основной сборной".

Я был из бедной семьи и поэтому думал об этом. Это постыдно, но это был единственный способ помочь семье, так что я принял первое предложение. Но мне было очень плохо, это разрушило меня изнутри.

Когда в дальнейшем я отказался от того, чего он хотел, больше меня не вызывали ни в одну сборную", – сказал один из футболистов.

Еще один игрок сообщил, что и Момбо, и Ассуму Эйи насиловали его в 2017 году, когда он выступал в сборной Габона U-17, сообщает Евроспорт.

Оба функционера отрицают обвинения со стороны жертв.

Также мы писали, что ФИФА отстранила от футбола 66-летнего бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо – он обвиняется в том, что в Эстонии изнасиловал 14-летнюю футболистку.

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