Звезду автоспорта осудили за секс с 15-летней

Суд признал новозеландца виновным, но сажать его в тюрьму не стал

Восходящая звезда автоспорта из Новой Зеландии Фейн Кахиа получил условное наказание в результате обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетней и в избиении девушки.

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Кахиа сейчас 24 года, в прошлом он успешно начинал выступления в "Формуле-4", однако его карьера оказалась разрушена из-за судебного преследования, открытого два года назад. Суд установил, что Кахиа в 17 лет занимался сексом со своей 15-летней подругой, в том числе без ее согласия, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Фейн оказывал на девушку психологическое давление и несколько раз избил ее во время ссор.

Фейн Кахиа / Фото: NZherald

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Законы Новой Зеландии запрещают сексуальные связи совершеннолетних с детьми до 16 лет. Однако суд, признав Фейна виновным, все-таки не стал сажать его в тюрьму, сообщает NZ Herald.

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Как отметил судья Тони Снэлл, было принято во внимание, что автогонщик "был примером для подражания для молодых людей из коренного народа маори, показав, что можно добиваться высоких достижений, будучи из небогатой семьи".

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