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Миллионеры за рулем: ТОП-10 зарплат в Формуле-1

9 февраля, 16:11

Олег Люлька Олег Люлька

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон за год пополнит свой счет на 55 миллионов долларов

Британское издание The Sun публиковало рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 в сезоне-2021. Наиболее внушительная зарплата – у Льюиса Хэмилтона, накануне продлившего контракт с "Мерседесом". Годовой оклад британца, являющегося 7-кратным чемпионом Ф-1, составляет 55 млн долларов – это в семь раз больше, чем у его напарника по команде Валттери Боттаса.

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ТОП-10 ПИЛОТОВ ФОРМУЛЫ-1 ПО ЗАРПЛАТАМ

  • 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $55,12 млн в год
  • 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $25,08 млн
  • 3. Шарль Леклер ("Феррари") – $14,04 млн
  • 4. Даниэль Риккардо ("Макларен") – $14,04 млн
  • 5. Карлос Сайнс ("Феррари") – $10,03 млн
  • 6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин) – $10,03 млн
  • 7. Фернандо Алонсо ("Альпин") – $9,03 млн
  • 8. Валттери Боттас ("Мерседес") – $8,02 млн
  • 9. Серхио Перес ("Ред Булл") – $6,02 млн
  • 10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – $5,02 млн

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, что на днях была опубликована копия контракта Лионеля Месси с "Барселоной". Из нее стало известно, что за четыре года, с 2017 по 2021, аргентинец суммарно должен получить 555 миллионов евро. Это рекордная сделка в спорте.

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