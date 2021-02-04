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Суд над российским гонщиком Формулы-1: штраф и компенсации потерпевшим

4 февраля, 17:27

Елена Павлова Елена Павлова

Никита Мазепин не учел принципиальность британского законодательства

Дебютант Формулы-1 российский пилот Никита Мазепин оштрафован судом Оксфордшира за проезд на красный свет в Великобритании. По информации RaceFans, нарушение было зафиксировано 24 июня 2020 года, накануне старта сезона Мазепина в Формуле-2 в составе Hitech. Ранее автогонщик пережил взрыв и показал свои обгоревшие руки.

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Во время разбирательства было установлено, что 21-летний гонщик проехал мимо светофора в Брэкнелле через 1,7 секунды после того, как он стал красным. Суд обязал Мазепина выплатить в общей сложности 274 фунта "штрафов, судебных издержек и компенсации потерпевшим". Россиянин также получил три штрафных балла в водительские права.

Никита Мазепин

Никита Мазепин / Фото: Instagram

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Отдельно подчеркивается, что в прошедшем сезоне Никита не самый аккуратный водитель и за рулем гоночного авто – стал участником ряда инцидентов на гоночной трассе, за что получил 11 штрафных баллов в суперлицензию.

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Напомним, Мазепин подписал многолетний контракт с командой Формулы-1 "Хаас" и будет выступать в ее составе вместе с Миком Шумахером. Кстати, про отца Мика – Михаэля Шумахера – снимают фильм.

Ранее мы сообщали, что гонщик Формулы-1, едва не сгоревший заживо, возвращается на трассу.

Страшная авария пилота "Хаас" Ромена Грожана Видео: Reuters

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штрафы гонщик Формула-1 красный свет Хаас Ф1
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