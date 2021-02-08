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Чтобы побить рекорд Шумахера, Хэмилтон остается в Формуле-1 еще на год

8 февраля, 15:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Семикратный чемпион мира снова подписал контракт с командой "Мерседес"

Лучший гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон продолжит выступать на трассе. Сегодня 36-летний британец продлил свое соглашение с командой "Мерседес" еще на год. Недавно Хэмилтон сильно похудел из-за COVID-19 и стал человеком года.

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О новом контракте "Мерседес" объявил на своей страничке в Twitter.

Команда объяснила договоренность лишь на один год желанием обеих сторон быть "гибкими" с учетом возможных планов на будущее. Пока что и гонщик, и команда сосредоточились только на сезоне-2021. Сам Льюис поведал, что не может дождаться возвращения в гонки в марте.

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, Хэмилтон – семикратный чемпион мира. По количеству титулов он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером и теперь, думается, хочет обойти немца. Шесть раз Льюис выигрывал титул в составе "Мерседеса" (2014, 2015, 2017-2020) и один раз – в "Макларене" (2012).

Читайте также итоги года в цитатах украинских классиков.

Смотрите сюжет о всех чемпионах Формулы-1 в истории:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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