Из-за ругательства пилота Формулы-1 пришлось переписать Оксфордский словарь

Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен попал в скандал в ходе свободной практики Гран-при Португалии. Он обозвал коллегу Лэнса Стролла монголом.

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Теперь издатели британского Оксфордского словаря прислушались к просьбе организации Mongol Identity, выступившей с предложением внести в словари уточнения из-за фразы, которую бросил сопернику Ферстаппен.

Mongol Identity обратилась к издателям с предложением уточнить определение этого слова, исключающее архаичную ссылку на кого-то глупого или человека с синдромом Дауна.

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"Проанализировав данные о слове "монгол", мы решили исключить этот термин из Оксфордского словаря. Слово "монгол" останется в словаре и сохранит обозначение людей монгольского происхождения и культуры", – пишет newsru.

Теперь организация Mongol Identity просит остальных издателей последовать примеру Оксфорда и положить конец устаревшему, неточному и неправильному использованию термина "монгол".

Ранее мы писали, что руководство Формулы-1 представило новый календарь на 2021 год. Чемпионат стартует не в Австралии 21 марта, а в Бахрейне 28 марта.

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