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Через лайку пілота Формули-1 довелося переписати Оксфордський словник

5 лютого, 17:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Макс Ферстаппен назвав суперника монголом

Гонщик команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен потрапив в скандал в ході вільної практики Гран-прі Португалії. Він обізвав колегу Ленса Стролла монголом.

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Тепер видавці британського Оксфордського словника прислухалися до прохання організації Mongol Identity, яка виступила з пропозицією внести в словники уточнення через фразу, яку кинув суперникові Ферстаппен.

Mongol Identity звернулася до видавців з пропозицією уточнити визначення цього слова, що виключає архаїчне посилання на когось дурного чи людину з синдромом Дауна.

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"Проаналізувавши дані про слово "монгол", ми вирішили виключити цей термін з Оксфордського словника. Слово "монгол" залишиться в словнику і збереже позначення людей монгольського походження і культури", – пише newsru.

Тепер організація Mongol Identity просить інших видавців взяти приклад Оксфорда і покласти край застарілому, неточному і неправильному використанню терміна "монгол".

Раніше ми писали, що керівництво Формули-1 представило новий календар на 2021 рік. Чемпіонат стартує не в Австралії 21 березня, а в Бахрейні 28 березня.

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Формула-1 Макс Ферстаппен
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