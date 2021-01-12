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Формула-1 перенесла старт чемпионата! Новый календарь сезона

12 января, 10:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Первая гонка вместо Австралии состоится в Бахрейне

Сегодня руководство Формулы-1 представило новый календарь на 2021 год. Вместо Австралии (21 марта) чемпионат стартует в Бахрейне 28 марта.

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Сезон должен был начаться в Мельбурне. Но эпидемия коронавируса и усиление карантинных мер в Австралии вынудили перенести этап на осень. Пока что под вопросом и гонка в Шанхае. Возможно Гран-при Китая пройдет 2 мая. Изначально эту дату выделили Вьетнаму. Но там отказались от Гран-при. Заменить Вьетнам готова Португалия.

Также на неделю были сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. А Гран-при России и Сингапура поменялись местами в календаре.

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Календарь Формулы-1

  • 28 марта – Гран-при Бахрейна
  • 18 апреля – Гран-при Италии (Имола)
  • 2 мая – место будет объявлено позже
  • 9 мая – Гран-при Испании
  • 23 мая – Гран-при Монако
  • 6 июня – Гран-при Азербайджана
  • 13 июня – Гран-при Канады
  • 27 июня – Гран-при Франции
  • 4 июля – Гран-при Австрии
  • 18 июля – Гран-при Великобритании
  • 1 августа – Гран-при Венгрии
  • 29 августа – Гран-при Бельгии
  • 5 сентября – Гран-при Нидерландов
  • 12 сентября – Гран-при Италии (Монца)
  • 26 сентября – Гран-при России
  • 3 октября – Гран-при Сингапура
  • 10 октября – Гран-при Японии
  • 24 октября – Гран-при США
  • 31 октября – Гран-при Мексики
  • 7 ноября – Гран-при Бразилии
  • 21 ноября – Гран-при Австралии
  • 5 декабря – Гран-при Саудовской Аравии
  • 12 декабря – Гран-при ОАЭ

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Ранее мы давали рейтинг пилотов, которые попадали в самые дорогие аварии 2020 года в Формуле-1.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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