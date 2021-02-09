Мільйонери за кермом: ТОП-10 зарплат у Формулі-1

Британське видання The Sun публікувало рейтинг найбільш високооплачуваних гонщиків Формули-1 в сезоні-2021. Топова зарплата – у Льюїса Гамільтона, який напередодні продовжив контракт з "Мерседесом". Річний оклад британця, що є 7-разовим чемпіоном Ф-1, становить 55 млн доларів – це в сім разів більше, ніж у його напарника по команді Валттері Боттаса.
Читайте також: Як провести День святого Валентина з "родзинкою"
ТОП-10 ПІЛОТІВ ФОРМУЛИ-1 ЗА ЗАРПЛАТНЕЮ
- 1. Льюїс Гамільтон ("Мерседес") – $55,12 млн на рік
- 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $25,08 млн
- 3. Шарль Леклер ("Феррарі") – $14,04 млн
- 4. Даніель Ріккардо ("Макларен") – $14,04 млн
- 5. Карлос Сайнс ("Феррарі") – $10,03 млн
- 6. Себастьян Феттель ("Астон Мартін) – $10,03 млн
- 7. Фернандо Алонсо ("Альпін") – $9,03 млн
- 8. Валттері Боттас ("Мерседес") – $8,02 млн
- 9. Серхіо Перес ("Ред Булл") – $6,02 млн
- 10. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") – $5,02 млн
Читайте також: Через лайку пілота Формули-1 довелося переписати Оксфордський словник
Нагадаємо, що днями була опублікована копія контракту Ліонеля Мессі з "Барселоною". З неї стало відомо, що за чотири роки, з 2017 по 2021, аргентинець сумарно має отримати 555 мільйонів євро. Це рекордна угода в спорті.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк