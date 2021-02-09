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Мільйонери за кермом: ТОП-10 зарплат у Формулі-1

9 лютого, 16:11

Олег Люлька Олег Люлька

Чинний чемпіон Льюїс Гамільтон за рік поповнить свій рахунок на 55 мільйонів доларів

Британське видання The Sun публікувало рейтинг найбільш високооплачуваних гонщиків Формули-1 в сезоні-2021. Топова зарплата – у Льюїса Гамільтона, який напередодні продовжив контракт з "Мерседесом". Річний оклад британця, що є 7-разовим чемпіоном Ф-1, становить 55 млн доларів – це в сім разів більше, ніж у його напарника по команді Валттері Боттаса.

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ТОП-10 ПІЛОТІВ ФОРМУЛИ-1 ЗА ЗАРПЛАТНЕЮ

  • 1. Льюїс Гамільтон ("Мерседес") – $55,12 млн на рік
  • 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $25,08 млн
  • 3. Шарль Леклер ("Феррарі") – $14,04 млн
  • 4. Даніель Ріккардо ("Макларен") – $14,04 млн
  • 5. Карлос Сайнс ("Феррарі") – $10,03 млн
  • 6. Себастьян Феттель ("Астон Мартін) – $10,03 млн
  • 7. Фернандо Алонсо ("Альпін") – $9,03 млн
  • 8. Валттері Боттас ("Мерседес") – $8,02 млн
  • 9. Серхіо Перес ("Ред Булл") – $6,02 млн
  • 10. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") – $5,02 млн

Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що днями була опублікована копія контракту Ліонеля Мессі з "Барселоною". З неї стало відомо, що за чотири роки, з 2017 по 2021, аргентинець сумарно має отримати 555 мільйонів євро. Це рекордна угода в спорті.

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