Улетел с дороги на скорости 120 км/ч: российский гонщик чудом не перевернулся

Российский пилот команды Snag Racing Сергей Карякин чуть не убился во время 9-го дня ралли-марафона "Дакар"-2021. На спецучастке он столкнулся с техническими проблемами и фактически лишился шансов на победу в общем зачете в классе мотовездеходов. Ранее мотогонщик своими руками латал в пустыне пробитое колесо и "дохромал" вторым.

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Мотовездеход Сергея Карякина / Фото: Instagram

"Мы на скорости 120 км/ч улетели с дороги. Едва не врезались в дерево, чудом не перевернулись. Ну и, конечно, говорить о результате уже нельзя. О подиуме и прочем. Обидно, потому что мы были бы на втором месте после Контардо", – цитирует Карякина пресс-служба его команды.

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Карякин также рассказал, что во время остановки позвонил семье, потому что знал, как они переживали. "Дети спросили, финиширую ли я. Сказал им, что обязательно. Мы финишировали. Это дороже любых денег – обещание, данное детям", – подчеркнул автогонщик.

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Мы также писали, что самый крутой гонщик мира сошел с "Дакара" по странной причине.

Дакар-2021

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