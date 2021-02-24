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Зірку автоспорту засудили за секс з 15-річною

24 лютого, 09:20

Олег Люлька Олег Люлька

Суд визнав новозеландця винуватим, але до в'язниці його не посадив

Висхідна зірка автоспорту з Нової Зеландії Фейн Кахіа отримав умовне покарання в результаті звинувачення у сексуальних зв'язках з неповнолітньою і в побитті дівчини.

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Кахіа зараз 24 роки, в минулому він успішно починав виступи в "Формулі-4", однак його кар'єра була зруйнована через судове переслідування, розпочате два роки тому. Суд встановив, що Кахіа в 17 років займався сексом зі своєю 15-річною подругою, зокрема, без її згоди, коли вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, Фейн чинив на дівчину психологічний тиск і кілька разів побив її під час сварок.

Фейн Кахіа

Фейн Кахіа / Фото: NZherald

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Закони Нової Зеландії забороняють сексуальні зв'язки повнолітніх з дітьми до 16 років. Однак суд, визнавши Фейна винуватим, все-таки не посадив його до в'язниці, повідомляє NZ Herald.

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Як зауважив суддя Тоні Снелл, до уваги взяли те, що автогонщик "був прикладом для наслідування для молодих людей з корінного народу маорі, показавши, що можна добиватися високих досягнень, будучи з небагатої сім'ї".

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нова зеландія спортсмен автогонщик автоперегони сексуальне насильство Фейн Кахіа
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