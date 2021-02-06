Авто за 6 млн долларов продали в Париже: оцените эту гоночную "крошку"

Почти 50 лет назад эта легендарная машина выиграла марафон на выносливость

Легендарный гоночный автомобиль Matra MS 670 был продан на аукционе в Париже за очень впечатляющую сумму – 5 млн евро или 6 млн долларов. Эта невероятная машина была победителем марафона на выносливость "24 часа Ле-Мана" в 1972 году. После этого авто было выставлено в музее Matra как первый чемпион в истории компании.

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"Я надеюсь, что будущий владелец автомобиля вернет его в конфигурацию образца 1972 года, и это позволит нам и всем энтузиастам вновь пережить легендарные годы Matra", — цитирует lesVoitures Матье Ламур, управляющий директор аукционного дома Artcurial.

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Торги прошли в электронном виде в связи с карантинными ограничениями во время пандемии. Имя нового владельца пока не разглашается.

Напомним, что в 1972 году за рулем этого легендарного автомобиля победителями "24 часов Ле-Мана" стали Анри Пескаролло и Грэм Хилл.

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Ранее легендарный Майкл Джордан замахнулся и на автогонки и показал свою машину.

Видео: Х Одесса, Telegram

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