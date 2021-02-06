Авто за 6 млн доларів продали в Парижі: оціните цю гоночну "крихітку"

Майже 50 років тому ця легендарна машина виграла марафон на витривалість

Легендарний гоночний автомобіль Matra MS 670 був проданий на аукціоні в Парижі за дуже вражаючу суму – 5 млн євро або 6 млн доларів. Ця неймовірна машина була переможцем марафону на витривалість "24 години Ле-Мана" у 1972 році. Після цього авто було виставлено в музеї Matra як перший чемпіон в історії компанії.

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"Я сподіваюся, що майбутній власник автомобіля поверне його в конфігурацію зразка 1972 року, що і дозволить нам і всім ентузіастам знову пережити легендарні роки Matra", – цитує lesVoitures Матьє Ламура, керуючого директора аукціонного дому Artcurial.

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Торги пройшли в електронному вигляді в зв'язку з карантинними обмеженнями під час пандемії. Ім'я нового власника поки не розголошується.

Нагадаємо, що в 1972 році за кермом цього легендарного автомобіля переможцями "24 годин Ле-Мана" стали Анрі Пескаролло і Грем Хілл.

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Раніше легендарний Майкл Джордан замахнувся і на автогонки і показав свою машину.

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