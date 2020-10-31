Легендарный Майкл Джордан замахнулся и на автогонки: смотрите его машину

Легендарный защитник "Чикаго Буллз" Майкл Джордан, который сейчас владеет командой НБА "Шарлотт Хорнетс", теперь еще и занялся автогонками. Шестикратный чемпион Лиги вместе с трехкратным победителем Daytona 500 Дэнни Хэмлином создали новую гоночную команду для Кубка NASCAR, которая начнет соревноваться в сезоне 2021 года. Ранее за "Мерседес" Майкла Джордана выручили в 9 тысяч раз больше, чем просили.

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В пятницу был представлен автомобиль новой команды Джордана и Хэмлина, который получил название 23XI Racing. Управлять Тойотой под 23-м номером будет многообещающий гонщик Бубба Уоллес.

Кстати, сам Джордан уже в 7-8 лет вовсю гонял на кроссовых мотоциклах и залипал у экрана телевизора, когда там показывали кольцевые гонки NASCAR.

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"Мне всегда нравились кольцевые автогонки, но мотоциклы буквально завораживали меня. Я восхищался тем, как пилоты управляли своим телом, чтобы придать мотоциклу нужный наклон. Меня будоражило ощущение власти и контроля над таким сложным механизмом на такой высокой скорости", – признавался Майкл.

Ранее мы писали, что на Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство. Легендарному игроку "Чикаго Буллз" досталось 200 долларов от его тренера по студенческой лиге.

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Смотрите, как Майкл Джордан поймал огромную рыбу

Майкл Джордан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter

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