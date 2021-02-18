Сбитый на велосипеде чемпион Формулы-1 показал прооперированное лицо

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо был сбит машиной во время велотренировки в Швейцарии на прошлой неделе. Однако пилот уже вернулся из больницы и приступил к тренировкам, показав пострадавшее в аварии лицо. В новом сезоне 39-летний Алонсо возвращается в Формулу-1 спустя три года после ухода.

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"Витамин D, эспандеры и несколько прогулок для поддержания хорошей формы. Всем доволен и благодарен за сообщения", — написал Фернандо в своем Twitter.

Напомним, что ДТП с участием гонщика произошло неподалеку от Лугано. Алонсо был немедленно доставлен в больницу. Как сообщила команда Фернандо, медики диагностировали у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию. Испанские СМИ отмечали, что Алонсо удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты.

Реклама Легендарный Фернандо Алонсо / Фото: Getty Images

В 2020 году после жуткой аварии на "Дакаре" Алонсо задумался о возвращении в Формулу-1. В будущем сезоне Алонсо заявлен в Ф-1 за "Альпин", который заменит выступавший ранее "Рено". Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 12 марта в Бахрейне, первая гонка сезона пройдет на трассе Сахир 28 марта.

Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1 (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено". Фернандо выступал в чемпионате с 2001 по 2018 год, представляя, помимо "Рено", команды "Минарди", "Макларен" и "Феррари".

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