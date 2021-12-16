Разгул педофилии: тренер сборной Габона насиловал игроков

Сразу несколько игроков заявили, что бывший тренер сборной Габона U17 Патрик Ассуму Эйи насиловал молодых футболистов.
Их откровения обнародовало британское издание The Guardian.
По словам футболистов, Эйи, известный в Габоне по прозвищу "Капелло", заманивал жертв в свой дом, который называл "Эдемским садом". Там он заставлял мальчиков вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из команды.
Далее по теме
Некоторые жертвы утверждают, что Эйи организовывал подобные встречи с молодыми игроками и для других футбольных чиновников Габона.
Жертвы тренера говорят, что не обращались в полицию Габона, потому что не доверяют местной системе правосудия. Между тем Международный союз футболистов FIFPro уже подал жалобу на действия Эйи в ФИФА.
Справа – Патрик Ассуму Эйи
Экс-сотрудник Fegafoot, федерации футбола Габона, заявил, что пытался выразить обеспокоенность в связи с обвинениями в сексуальном насилии в отношении Эйи на заседании правления в 2019 году, но в результате сам был уволен со своего поста.
Тем временем Патрик Ассуму Эйи, ныне работающий техническим директором чемпионата Габона, пока что в отношении обвинений в свой адрес ограничился следующим комментарием:
"Те, кто используют ложь как оружие, даже не догадываются, какой ответ их ждет от духовных сил".
...Ранее в сексуальном насилии над учениками был обвинен бывший тренер и координатор молодежных команд академии Барселоны Альберт Бенайжес. Он играл с подростками в сексуальные игры с ощупыванием трусов и сжатием половых органов – говорят пострадавшие.
Также мы писали, что ФИФА отстранила от футбола 66-летнего бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо – он обвиняется в том, что в Эстонии изнасиловал 14-летнюю футболистку.