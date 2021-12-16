Разгул педофилии: тренер сборной Габона насиловал игроков

Вслед за бывшим координатором академии Барселоны в сексуальном насилии обвинен экс-наставник юношеской сборной Габона

Патрик Ассуму Эйи / Фото: The Guardian

Сразу несколько игроков заявили, что бывший тренер сборной Габона U17 Патрик Ассуму Эйи насиловал молодых футболистов.

Их откровения обнародовало британское издание The Guardian.

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По словам футболистов, Эйи, известный в Габоне по прозвищу "Капелло", заманивал жертв в свой дом, который называл "Эдемским садом". Там он заставлял мальчиков вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из команды.

Некоторые жертвы утверждают, что Эйи организовывал подобные встречи с молодыми игроками и для других футбольных чиновников Габона.

Жертвы тренера говорят, что не обращались в полицию Габона, потому что не доверяют местной системе правосудия. Между тем Международный союз футболистов FIFPro уже подал жалобу на действия Эйи в ФИФА.

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Справа – Патрик Ассуму Эйи

Экс-сотрудник Fegafoot, федерации футбола Габона, заявил, что пытался выразить обеспокоенность в связи с обвинениями в сексуальном насилии в отношении Эйи на заседании правления в 2019 году, но в результате сам был уволен со своего поста.

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Тем временем Патрик Ассуму Эйи, ныне работающий техническим директором чемпионата Габона, пока что в отношении обвинений в свой адрес ограничился следующим комментарием:

"Те, кто используют ложь как оружие, даже не догадываются, какой ответ их ждет от духовных сил".

...Ранее в сексуальном насилии над учениками был обвинен бывший тренер и координатор молодежных команд академии Барселоны Альберт Бенайжес. Он играл с подростками в сексуальные игры с ощупыванием трусов и сжатием половых органов – говорят пострадавшие.

Альберт Бенайжес / Фото: Getty Images

Также мы писали, что ФИФА отстранила от футбола 66-летнего бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо – он обвиняется в том, что в Эстонии изнасиловал 14-летнюю футболистку.