Тренер Барселоны сжимал игрокам половые органы: педофильский скандал на взлете

Бывший тренер и координатор молодежных команд академии каталонцев Альберт Бенайжес обвинен в сексуальном насилии над учениками

Альберт Бенайжес / Фото: Getty Images

71-летний Альберт Бенайжес, открывший миру Андреса Иньесту, обвиняется в сексуальном насилии по отношению к подросткам.

Со свидетельствами против бывшего рулевого академии Барселоны для каталонского издания ARA выступили 60 человек. Часть из них уже заявила на Бенайжеса в полицию.

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Впрочем, речь не касается воспитанников ФК Барселона, в академии которой Бенайжес работал с 1991 по 2012 годы и часть 2021-го.

В сексуальном насилии Бенайжеса обвинили бывшие ученики школы в барселонском районе Лес Кортс, где тот работал учителем физкультуры в 1980/90-х годах.

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Как утверждает каталонское медиа, Бенайжес мастурбировал с 13-летними подростками, говоря, что это "полезно для здоровья", смотрел с ними порнофильмы, играл в сексуальные игры с прикосновениями – с ощупыванием трусов, сжатием половых органов.

Также сообщается, что он трогал ягодицы девочек, направлявшихся обнаженными в душ. После тренировок измерял им пульс на груди.

Описанные ситуации происходили в душевых спортзалов, дома и в летних лагерях. Четыре человека сказали журналистам, что этот опыт серьезно травмировал их.

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Сам Бенайжес утверждает, что его совесть чиста.

"Я никогда никому не причинял вреда, а если и причинил, то не намеренно, – сказал Бенайжес. – У меня есть приемный сын и четверо детей на патронажном воспитании. Моя совесть чиста, я никогда никого ни к чему не принуждал и всегда осуждал педофилов".

Отметим, что с 1991 по 2012 Бенайжес работал в академии ФК Барселона как координатор детских команд, а также тренер молодежки. Затем в его карьере были клубы Аль Васл (ОАЭ), Гвадалахара (Мексика) и Виссел Кобе (Япония).

В апреле 2021 года он вернулся в академию ФК Барселона, но был на днях уволен, как только стало известно о расследовании журналистов.

...Напомним, ранее ФИФА отстранила от футбола 66-летнего бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо – он обвиняется в том, что в Эстонии изнасиловал 14-летнюю футболистку.