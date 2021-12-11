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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Тренер Барселони стискав гравцям статеві органи: педофільський скандал на злеті

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 грудня, 23:15
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Колишнього тренера та координатора молодіжних команд академії каталонців Альберта Бенайжеса звинуватили у сексуальному насильстві над учнями
Альберт Бенайжес
Альберт Бенайжес / Фото: Getty Images

71-річний Альберт Бенайжес, який відкрив світові Андреса Іньєсту, звинувачується в сексуальному насильстві щодо підлітків.

Зі свідченнями проти колишнього кермового академії Барселони для каталонського видання ARA виступили 60 людей. Частина з них уже заявила на Бенайжеса до поліції.

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Утім, це стосується не вихованців ФК Барселона, в академії якої Бенайжес працював з 1991 по 2012 роки і частину 2021-го.

У сексуальному насильстві Бенайжеса звинуватили колишні учні школи у барселонському районі Лес Кортс, де той працював учителем фізкультури у 1980-90-х роках.

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Як стверджує каталонське медіа, Бенайжес мастурбував з 13-річними підлітками, говорячи, що це "корисно для здоров'я", дивився з ними порнофільми, грав у сексуальні ігри з дотиками – з обмацуванням трусів, стисканням статевих органів.

Також повідомляється, що він торкався сідниць дівчаток, що прямували оголеними до душу. Після тренувань вимірював їм пульс на грудях.

Описані ситуації відбувалися у душових спортзалів, вдома та у літніх таборах. Четверо людей сказали журналістам, що цей досвід серйозно травмував їх.

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Сам Бенайжес стверджує, що його сумління чисте.

"Я ніколи нікому не завдавав шкоди, а якщо і завдав, то не навмисне, – сказав Бенайжес. – У мене є прийомний син та четверо дітей на патронажному вихованні. Моє сумління чисте, я ніколи нікого ні до чого не примушував і завжди засуджував педофілів".

Зазначимо, що з 1991 по 2012 рік Бенайжес працював в академії ФК Барселона як координатор дитячих команд, а також тренер молодіжки. Потім у його кар'єрі були клуби Аль Васл (ОАЕ), Гвадалахара (Мексика) та Віссел Кобе (Японія).

У квітні 2021 року він повернувся до академії ФК Барселона, але днями був звільнений, щойно стало відомо про розслідування журналістів.

...Нагадаємо, раніше ФІФА усунула від футболу 66-річного бразильського тренера Жетуліо Ауреліо Фредо – його звинувачують у тому, що він в Естонії зґвалтував 14-річну футболістку.

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